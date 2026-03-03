Guardaos de los idus de marzo

Creado: Actualizado:

Será coincidencia o será que los políticos dan a los politólogos todo tipo de argumentos para que abran la chistera de las ideas y saquen la conclusión de que a los ciudadanos lo que les importa es quién va a ganar las elecciones. Si las gana uno y pacta con otro, en verano pasamos las vacaciones en la playa; si las gana el de más allá y pacta con el de menos acá, las vacaciones a la montaña. Pues ni lo uno ni lo otro. El votante está hasta las narices de campañas electorales. El politólogo de turno dirá que hay alguien que se siente traicionado y no sabe quién. Es posible que los políticos se sientan traicionados por los sufragistas cuando votan al de enfrente, que generalmente es un imbécil. Y también es posible que el votante se sienta traicionado porque los políticos solo piensan en sus cosas, sean las que sean. Y ojalá que no sean las mismas en las que presuntamente pensaba José Luis Ábalos, que ya casi todo el mundo sabe cuáles eran sus cosas. En las que pensaba y con las que las pensaba.

En fin, ha querido Alfonso Fernández Mañueco que las elecciones sean en los idus de marzo. El 15 de marzo del año 44 antes de Cristo, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino urdieron una trama entre los senadores romanos para matar a Julio César. Ahí fue cuando el emperador dijo aquello de “tú también, Bruto, hijo mío”. Unos días antes, alguien le dijo a Julio César que se guardara de los idus de marzo. No lo hizo. Murió asesinado. Este 15 de marzo hay que guardarse. ¿Quién de quién? Allá cada cual. La cuestión es que si el pasado domingo tocó visita al rastro de la capital leonesa, ayer tocó el Bierzo en términos generales. Pero ahora el dónde no importa, porque el mensaje es lo básico. Da igual ofrecerle jamón a un charcutero que vino a un viticultor. Lo importante es ofrecer. A Abascal, por ejemplo, no le duelen prendas en abrir el arcón de las ofertas y al tiempo decir que da igual lo que pase porque en Castilla y León no hay riesgo de que gobierne la izquierda. Ojo, tío listo, que están ahí los idus de marzo. A Alicia Gallego, la de la UPL, le dio por decir que esta es una oportunidad única para el Bierzo después de que le dimitieran todos los suyos en Ponferrada. Julio César ha pedido ya el contacto de Gallego. Ayer también dijo Nuria Rubio, la del PSOE, que pactará con cualquiera menos con Vox, su línea roja. El PSOE firmó su pacto con Bildu con tinta roja de la sangre que derramó Julio César un 15 de marzo. Mientras, Mañueco engrasó su camino en una almazara berciana. El motor funciona bien cuanto mejor engrasado está. Pero, que no se descuide, que el AOVE le dio lustre al puñal de Bruto en los idus de marzo.