Que se maten

Madre, ¡que se pegan las lentejas!... por mí como si se matan... ¡madre, que se pegan en Oriente Medio los blancos contra los moros!... por mí como si abren las puertas del Infierno cayendo todos en él... ¡madre, que el Infierno también tiene puertas aquí cerca!... por mí como si las cierran después y tiran la llave al mar... ¡madre, que se puede armar la mundial!... por mí como si a la tercera va la vencida y la cuarta, como dijo Einstein, lo será con palos y piedras empezando la historia desde un principio y ya aprendidos para nada y repetirla, así somos... ¡madre, que lo que buscan es sólo aquel petróleo, como en Venezuela, porque Trump y su cuadrilla lo apostaron todo a este combustible para chafar a los eléctricos chinos!... por mí como si les arde el culo y dejan el aire que ya no se pueda ni respirar desatando un apocalipsis climático... ¡madre, que entonces se nos van a inundar los patatales y no tendrá usted con qué hacer las tortillas!... por mí como si secan y no haya nada ya qué comer salvo sopa de piedras y el hambre canina nos haga al fin pensar... ¡madre, que la gente ya no piensa ni quiere porque compran catecismos de glorias y odios que les venden por nada!... por mí como si todos los dioses arden también en esta guerra... ¡madre, que entonces el sindiós hablará en la Casa Blanca, en la gran mezquita de Teherán, en Pekín, en el Kremlin, en el palacio de Pionyang, en las puertas de Damasco y hasta en la junta vecinal de Castromocho de la Obispalía!... por mí como si se visten todos de popes, lamas, ayatolás o cardenales haciéndose pasar por vicarios del Cielo, que a ello ya nos acostumbraron desde hace muchos siglos... ¡madre, ¿qué va a ser de nosotros?!... lo que el sindiós quiera; tú, carne de cañon, y yo, carne de cañona, que en estas guerras que sólo montan hombres muy machos no hay respeto a ningún género, aunque del llorar sin parar se encargarán las mujeres que, vaciados sus vientres de hijos muertos, engendrarán en ellos promesas de furias para que un día pueda volver a repetirse todo, igual que esta guerra es sólo prólogo de la siguiente... ¡madre, que Trump se ha cagado en España!... pues que tiren de la cadena.