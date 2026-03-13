Su mundo de ayer

Creado: Actualizado:

Cuando Federico Jiménez Losantos iba a publicar Memoria del comunismo, Raúl del Pozo dijo en el chino del Palace que eso no interesaba. Hubo que ver las colas en las firmas. Y las ventas.

Como pitoniso en marketing literario no tendría ojo; para mirar el mundo que ya no existe y contarlo, sí.

He escuchado a Pedro Sánchez hablar del mundo de ayer. La mano de sus negros se nota con esas citas. El mundo de ayer de Raúl es posterior al de Stefan Zweig. Es esa España dizque gris que en la memoria de Raúl era un sitio donde querías estar.

Al menos querías (habría querido yo) estar con Ava Gardner y con Lola Flores. Le hacía los guiones de Sabor a Lolas, algo que no consideraba trabajar. Le dijo que tenía que entrevistar a Javier Sádaba. Lola: «Estoy hasta el coño de que me traigas filósofos». Pero luego, encantada.

Hasta le llamaba El pájaro espino. La primera vez que lo vi en persona fue en una fiesta en Marbella y tenía a Lita Trujillo en sus rodillas.