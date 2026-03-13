El Papa tranquilo

Creado: Actualizado:

Convocado por el doctor y bibliófilo Amaro García, hoy comeré con el historiador leonés Rafael Lazcano, quien ha publicado Biografía de León XIV. El Papa agustino, peregrino hacia Dios (San Pablo), y ayer fue presentada —entre otros— por el obispo. El pontífice y él fueron durante cuatro años compañeros en Roma. Su libro nos permite conocer una «peregrinación» que aún no ha concluido, pues todo papado no es meta sino principio. Nunca ha sido fácil ser papa, pues frentes abiertos los hay de muchas clases. Pero ¿cuándo ha sido fácil creer? Con sencillez expositiva, bella prosa y profundidad de planteamientos, Lazcano nos clarifica quién es Prevost. No estamos ante uno de esos libelos oportunistas que siembran sospechas sobre el biografiado, bajo la doble premisa de que nadie es tan bueno como parece y de que lo malo interesa más. Lazcano elude lo hagiográfico, pero escribe desde la fe y el conocimiento. Tengo ya el libro muy avanzado. Qué interesantes los pasajes sobre la cultura agustiniana acerca de la autoridad como servicio y no como poder; vivimos rodeados por liderazgos del yo, cuando la gran propuesta cristiana es colocar al prójimo en el centro. Durante la pandemia de la Covid, Prevost recorrió los barrios más humildes de Chancay (Lima), para repartir alimentos y medicinas; quedó contagiado y enfermo. Lazcano nos informa de que algunos consideraron milagrosa su curación; durante unas inundaciones. se calzó las botas de agua y ayudó a salvar vidas; aceptó el riesgo de ser asesinado por Sendero Luminoso, aunque no se tiene por héroe sino por «humilde siervo»; rechazó a los pederastas y la falsa solución de destinarlos a otras parroquias. Valora la importancia de la mujer. Francisco intuyó su valía y respaldó su trayectoria.

Tengo un amigo que se declara «ateo a su pesar», pero matiza: »mis años en el seminario fueron los más felices de mi vida». Está deseando que le cuente mi comida de hoy; dados los comensales, habrá mucho Prevost y mucho Cervantes. El mejor manjar, la compañía.

No esperen a reyes para pedirse Biografía de León XIV; ni hasta junio, cuando el sumo pontífice nos visite. Es obra para disfrutar sin prisas. Y sí, ser elegido papa no es final sino principio.