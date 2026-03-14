Día de reflexión y para analizar bien los datos

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En la Transición se estableció en España esta singularidad que supone disfrutar de una jornada de reflexión para enfriar la campaña antes de ir a las urnas. Mañana vota Castilla y León. Y acapara todas las miradas y todos los análisis a nivel nacional, que no siempre han sabido detectar las singularidades. Se ha intentado crear un pack con las encuestas asociando resultados a las pasadas de Extremadura y Aragón, y a las previstas para Andalucía (si no toca repetir alguna por el bloqueo). El Diario de León publica hoy el balance de las autonómicas y permite percibir, por ejemplo, la razón por la que no cae mucho el PSOE (el suelo que dejó Tudanca hace cuatro años lo impide). Y que Vox no sube, porque ya en 2022 se aupó al 17% de los votos. El PP podría tener opción de subir porque en las penúltimas ni siquiera fue el más votado.