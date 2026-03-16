Otro enigma

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Allá por el último junio volvió una pareja de torcaces a plantar nido en nuestro tupido balcón donde lucía una frondosa hortensia que fue su primer paritorio y hoy manda una barricada de geranios rojos, un arce que nos sembró el viento, un mostajo que nació a su bola y un negrillo ya robusto que es cuasibonsai, elegido esta vez para instalar su nidada de dos huevos, los únicos que ponen las palomas. Acostumbrada la pareja a vernos inofensivos podíamos hacerles fotos casi encima. Se turnaban al empollar. El macho lo hacía de media mañana a media tarde y a la hembra el resto de día y su noche. Aguardando ver salir la pollada a los 18 días que fija su código natural, nos sorprendió su tardanza, pasó hasta una semana más... y nada. Las palomas persistían en su afán, pero a los doce días abandonaron la empresa y se fueron para no volver más dejando en su nido los dos huevos estériles. Decepción. No hallamos más explicación, seguramente era pareja primeriza, quizá el macho era «esméril» o quizá ella. Total, allí quedó el intento y nuestra voluntad de no tocar ni pajuela de su tosco nidal. Pero no habían pasado dos meses cuando vimos que uno de los huevos había desaparecido. Pensamos que alguna urraca voraz de las que frecuentan el caserío abandonado tras La Cercas se lo habría robado y comido, porque ladrona y mala vecina como pocas es la puta urraca, aquí «pega» le decimos como también le dijeron a una reina. Pasaron los meses y allí siguió el huevo, aunque con alguna hoja seca encima del otoño que peló al negrillín. Se estrenó un nuevo año y nada cambió la escena hasta que hace dos semanas compareció una torcaz colándose hasta el nido y permaneciendo en él ratos largos. Repitió la visita sin abandonar un cantar de lamento como haría un indio arapahoe llorando a sus muertos. Tres días así. Y al cuarto comprobamos que el último huevo había desaparecido también... ¿se lo llevó?... ¿y cómo, si con el pico no puede?... ¿se lo comió con cáscara y todo como también hacen algunas gallinas con los suyos?... ¿se lo llevaría a la doctora de las torcaces para averiguar por qué no se hueró bien?... vaya, otro enigma.