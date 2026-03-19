El lobo no se podrá cazar por afición

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Mientras Castilla y León aún no ha movido ficha para abordar la causa del lobo hasta que no se pronuncie Bruselas sobre el informe sexenal sobre la especie, Cantabria ha aprobado su plan de gestión, que establece que el control de ejemplares no tiene la consideración de acción de cazar, de modo que no podrán expedirse permisos de caza deportiva ni autorizarse su muerte durante la caza de otras especies cinegéticas. El Gobierno cántabro rectifica así el anterior plan de gestión, de 2019, y de antes de que se incluyera el lobo en el Lespre, con el que se podía cazar lobo en la reserva en batidas de jabalí, y había posibilidad de tener autorizaciones.