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Otro debate estéril, otra guerra interesada y atizada por «enteraos». Qué destino... ¡paíssss!... ¿Quién puede negar que hubo abuso en la conquista y colonización de América yendo juntos misioneros y convictos, arquitectos y arcabuceros, licenciados y brutos?... Pues maliciosa e inculta cum laude es una Ayuso capaz de argumentar que si España llevó allí la cruz y la fe mientras los aztecas hacían sacrificios humanos, todo lo demás es pecata minuta, causa belli y alegría pal convento. Y si Felipe VI presenta disculpas muy medidas por los desmanes aquellos, vienen detrás los de ¡Santiago (Abascal) y cierra España! con cachiporra bendita y le llaman «Felipe VI y Último», dejando bien claro lo viejamente antimonárquico que era (y es) su falangismo de veras, su nostalgia nacionalsindicalista... y su carlismo gagá con bandera de Borgoña.

Disculpas. Bien valen. Otra cosa es pedir perdón, que ni procede ni se le espera ni arreglaría nada. Razón tiene Félix Ovejero: «Quien obtiene réditos de la ofensa no ve mucha ventaja en cancelarla», pues de producirse ese perdón, vería el agraviado reconocido el delito legitimando así su odio y agrandándolo aún más. Pero hablando de perdón, perdone usted, señor Obrador, perdone usted, señora Sheinbaum, el perdón no sólo se pide, se da... como también se dan las gracias por lo que hubiere de bueno; y lo hubo, empezando por la misma lengua con la que se cagan en España sin poder divorciar su cultura de la nuestra tan de antiguo enhebradas y fecundas. ¿Es que acaso le exigen ese perdón igual de agraviados y en igual urgencia a los Estados Unidos que les invadió a degüello y les robó el 55% de la nación mejicana (Arizona, Colorado, California, Nevada, Nuevo México, Utah, y partes de lo que hoy es Oklahoma, Kansas y Wyoming), sometiendo, ninguneando y diezmando a sus legítimos pobladores?... ¿y se lo exigen hoy por la explotación o persecución y deportación de sus compatriotas en todo ese país?... En fin, aquí en España y allí, en todo este debate estéril sobra ignorancia, trincherismo y cagasentencias. Cultura, información clave, sinceridad y corazón es lo que faltan.