La ineptitud: de Ormuz a Adamuz

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Que un loco incompetente y descontrolado, en cuyas manos descansa el mayor poder del mundo, esté provocando una crisis mundial cuyo final nadie es capaz de atisbar y cuyas consecuencias van a ser dramáticas para todo el mundo debería hacernos reflexionar, debería hacer reflexionar a todos los gobernantes occidentales sobre hacia dónde debe caminar el orden mundial. Los «nuevos» políticos están iniciando guerras que no saben terminar y que cuestan miles de millones de dólares diarios y millares de víctimas inocentes, mientras los asesinos siguen matando. Quieren cambiar regímenes que, sin embargo, se mantienen con otros dictadores camuflados. O amenazan a países donde sus habitantes han vivido sojuzgados y empobrecidos por la peor de las dictaduras, la comunista, pero que otean un horizonte incierto. La respuesta no puede ser el «no a la guerra» ni tampoco el «no es nuestra guerra» porque lo que se está produciendo es un cambio de las reglas del juego democrático por decisión de un gobernante que se las ha saltado todas sin ni siquiera prever las consecuencias para la paz mundial, para los habitantes de América y para todos los ciudadanos del mundo. Pero lo peor que nos puede pasar es que Trump pierda estas guerras o que no pase nada y todo quede como está. Pero eso también vale para nuestra casa donde la corrupción, la incompetencia y el descontrol son la moneda de cambio diaria. Y la aceptamos sin rechistar. Hace ya dos meses del accidente de Adamuz y no sólo no sabemos todavía la causa real sino que los trenes siguen funcionando con retrasos, cancelaciones y averías y la línea que une Madrid con Málaga no sólo no se ha restablecido sino que no lo hará al menos hasta finales de abril. Todo eso va a provocar pérdidas de unos 2.000 millones a la Costa del Sol y dejará tocado de muerte al turismo, nuestra primera industria, y a Andalucía, en vísperas electorales. Todo eso ha hecho que miles de ciudadanos no quieran viajar en tren. O que Renfe haya decidido poner en marcha un servicio de autobuses a largo plazo porque calculan que el problema puede tardar quince años en solucionarse. El pésimo estado de las infraestructuras —también las carreteras o la conservación de las presas-, la absoluta carencia del mantenimiento necesario, responsabilidad de los dos últimos ministros de Transportes —uno en la cárcel por corrupción, el otro ridiculizando a sus adversarios en las redes en lugar de ocuparse de sus problemas— no ha provocado ninguna dimisión, ninguna asunción de responsabilidades. Oscar Puente sigue siendo ministro. No sabemos, tal vez no sabremos nunca, la causa del apagón que dejó España a oscuras. Todavía andan peleándose unos y otros por saber de quién fue la responsabilidad de la dana, mientras la zona todavía no ha vuelto a la normalidad y hay dinero que mandaron solidariamente los ciudadanos españoles que no ha llegado a las víctimas. Como también hay dinero de la ELA, tras la aprobación de la ley, que no ha llegado, que no llega a los enfermos. Lo mismo se podría decir de la isla de La Palma, cinco años después, donde siguen retirando cenizas y sigue el retraso en la recepción de las ayudas. Mientras, el «Gobierno de progreso» retrasa la adopción de medidas para paliar la crisis mundial, elude el Parlamento, sigue copando las instituciones, las empresas públicas y algunas multinacionales, prosigue en su intento de someter a la Justicia, no actúa ante la subida de precios en productos básicos, la energía o la vivienda, no reacciona ante la corrupción y los abusos en sus filas, se sigue apoyando en los herederos de ETA, los independentistas y los golpistas y toda su estrategia y su programa es resistir y «avisar» de que viene la ultraderecha. La ineptitud, en Estados Unidos o aquí, sólo produce caos.

Cuando las formas, los valores y la verdad sucumben ante la fuerza del poder, todos perdemos, pero unos más que otros.