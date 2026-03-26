Encuestas y espejismos

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¿Hasta qué punto son fiables los sondeos de intención de voto? No me refiero a los del CIS —siempre a favor del PSOE— en línea con la militancia de su actual presidente. Hablo del resto de los sondeos que publican empresas privadas. La mayoría de ellas, en vísperas de las elecciones de Castilla y León, adjudicaban un resultado contundente al Partido Popular que, al final, no fue tanto aunque mantuvo la primacía regional logrando un porcentaje del 35,5%. Cinco puntos por encima del PSOE y tres diputados más, pero no era ese el escenario que habían dibujado las encuestas, que tampoco acertaron al predecir los resultados de los socialistas, en este caso por encima de lo que señalaban los sondeos influidos, quizá, por el descalabro que habían sufrido los partidarios de Pedro Sánchez en Extremadura y Aragón.

En paralelo, también asistimos a la creación —vía encuestas— de otro escenario virtual que a la postre devino en espejismo: el crecimiento espectacular de Vox con un porcentaje de voto por encima del 20%. Al final este partido obtuvo un 18,9% y 14 diputados, uno más de los que tenía. Un buen resultado pero alejado de las expectativas creadas por las encuestas.

Cerca ya de otros comicios —los de Andalucía se celebrarán el 17 de de mayo—, se siguen publicando sondeos. Y los últimos llaman la atención porque dibujan un escenario que contradice parte de las series más recientes. Hasta el punto de que al PSOE le adjudican 10 escaños más de los que obtuvo en las últimas elecciones rompiendo la tendencia a la baja que arrastraba. Un repunte interpretado como el resultado de la campaña del «No a la guerra» y la tendencia a fagocitar votos a los partidos situados a su izquierda. Sobre todo a Sumar.

Algo parecido, en sentido contrario, en su caso a la baja, estarían detectando en el caso de Vox, partido al que —según señalan los últimos sondeos— le estaría pasando factura el desconcierto que provoca entre sus votantes las purgas que desembocan en la expulsión de varios dirigentes, algunos fundadores del partido.

Por volver a la pregunta de si son fiables los sondeos de intención de voto. La respuesta es que, en líneas generales, sí. Pero la clave está en la interpretación de los datos. Y en ese registro conviene tener claro que acampa la política. En muchos casos, demasiada intencionalidad política. Es el factor que explica el porqué de algunos espejismos.