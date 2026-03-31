No me toquen a mi Macarena

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Trescientos treinta millones de turistas viajan a lo largo del año guiados por un impulso religioso. Once van a visitar a la Virgen de Guadalupe en México. Ocho escogen Fátima y, según Itinerarios de la Fe, los siguientes mejores destinos religiosos serían: Santiago, Lourdes, Vaticano, Czeestochowa y Jerusalén.

Siete de cada diez españoles viajarán durante esta Semana Santa, la temporada alta de la España interior, la que no tiene gente, nieve ni playas, cuando se llenan los hoteles de ciudades como Zamora, Teruel o Cáceres y por sus calles, entre mantillas y capirotes, se distinguen caras de la ‘socialité’, el salseo y la realeza.

Antes, para atraer visitantes espirituales era necesario que se apareciera una Virgen, se descubriera el sepulcro de un apóstol o atesoraras reliquias.

Se peregrinaba a Prato para venerar la faja de la Virgen, a Aquisgrán para adorar los pañales del niño Jesús, a las 60 capillas que albergan dedos de San Juan Bautista o a los 15 cofres que guardan prepucios de Cristo.

Pero una cierta racionalidad ha puesto orden en los relicarios, las apariciones marianas han decaído desde que hay teléfonos móviles y los viajes espirituales se centran hoy en la Semana Santa.

En los vídeos promocionales de esta semana de pasión, se mezclan pies descalzos de penitentes con tortas del Casar y manos sangrantes de tamborileros con jamones DO Teruel.

Julio Camba ya lo vio claro en 1907: «La Semana Santa es una fuente de riqueza y merece el respeto de todos los economistas». Pero no frivolicemos, a más calidad de vida y ocio, más desazón y vacío.

Millones de españoles, agnósticos y religiosos, buscarán estos días un flash de armonía y plenitud al paso del Nazareno.

Ateo, sí, pero que nadie me toque a mi Virgen Macarena.