Mensaje de tranquilidad de Indra

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José Vicente de los Mozos, consejero delegado de Indra, ha trasladado un mensaje de «tranquilidad y fuerza a toda la compañía», y de cara a las inversiones que tienen previstas en su plan estratégico, entre ellas la fábrica de drones de Villadangos del Páramo, y el reforzamiento de su Laboratorio de Excelencia en la capital leonesa. «Indra Group está en su mejor momento, tenemos un plan estratégico que desde hace años cumplimos y que ya hemos superado. Ha llegado la hora, como ya hemos dicho, de darle un nuevo empujón». Una vez frustrada la integración de EM&E, Indra se verá obligada, sin embargo, a revisar los objetivos de este plan, que se presentó en 2025.