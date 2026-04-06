Qué mallo deben ver

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Pocas horas antes de que se cerrara la ventanilla, la izquierda andaluza logró el pacto para concurrir juntos a las urnas en el mes de mayo. Mientras las procesiones volvían lentamente a los templos y se apagaban las saetas, los dirigentes de IU, Sumar, Podemos, y cuatro formaciones más pequeñas, debatían a cara de perro quién encabezaba las listas. La premura horaria obligó a Podemos a aceptar el segundo puesto en Sevilla y ser cabeza de lista en Jaén. Ione Belarra y los suyos no quedaron muy conformes. Se quejaron de que el reparto no refleja su «peso político». Sin mencionar que su decisión de unirse a «Por Andalucía» la tomaron tarde cuando ya Antonio Maíllo, coordinador federal de IU y cabeza de lista, tenía casi todas las candidaturas cerradas. Pese al batacazo electoral en Aragón y en Castilla y León, a Belarra y a Montero les costaba volver a juntarse con los de Sumar. Solo han tragado ante el temor de desaparecer. Y otra que debe estar mesándose los cabellos, y no por los pasos de penitencia de la Macarena, es la otra Montero, María Jesús, la candidata socialista y hasta ayer mandamás de las arcas públicas. Si ya lo tenía difícil de cara a los comicios de mayo, ahora con una candidatura más potente a su izquierda, peor. De salir bien la operación de los ahora reunidos en la papeleta de «Por Andalucía», se demostrará que Gabriel Rufián tenía razón con su empeño de «o vamos unidos o desaparecemos». Y, pese al fervor popular por los ritos procesionales y el entusiasmo ante los legionarios trasladando a su Cristo, Vox no pasa por su mejor momento. La crisis interna, provocada por las expulsiones de los fundadores y las acusaciones de incrementos patrimoniales, les puede pasar factura. Quedan lejos los tiempos de la imagen de Abascal, camisa prieta y abierta, montado a caballo por el campo andaluz emulando a los cortijeros de tronío. La derecha andaluza está muy cómoda con el prudente y tranquilo Juanma Moreno poco dado a los alardes populistas. Todavía tiene más posibilidades de gobernar en solitario la Junta si Vox sigue impidiendo los pactos en Extremadura y el resto.