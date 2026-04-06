El beneficio de la Semana Santa en León
El año pasado la Semana Santa dejó en León 16 millones de euros, según un estudio de la Universidad para la Junta. Fueron entonces días de mal tiempo y cancelaciones, y el gasto controlado incluye a los turistas y residentes en sus ratos de ocio: hoteles, restaurantes y tiendas. No se incluyeron otros conceptos, como el botellón de Jueves Santo, que seguramente no deja grandes beneficios y sí mucha tarea para la limpieza, por ejemplo. Este año las jornadas festivas han estado acompañadas por muy bien tiempo y calles y locales abarrotados. Y precios en alojamientos y barras por las nubes. ¿Cómo se ha traducido en beneficios para un sector que nos tiene acostumbrado a los lamentos? Estaría bien saberlo realmente.