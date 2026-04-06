El beneficio de la Semana Santa en León

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El año pasado la Semana Santa dejó en León 16 millones de euros, según un estudio de la Universidad para la Junta. Fueron entonces días de mal tiempo y cancelaciones, y el gasto controlado incluye a los turistas y residentes en sus ratos de ocio: hoteles, restaurantes y tiendas. No se incluyeron otros conceptos, como el botellón de Jueves Santo, que seguramente no deja grandes beneficios y sí mucha tarea para la limpieza, por ejemplo. Este año las jornadas festivas han estado acompañadas por muy bien tiempo y calles y locales abarrotados. Y precios en alojamientos y barras por las nubes. ¿Cómo se ha traducido en beneficios para un sector que nos tiene acostumbrado a los lamentos? Estaría bien saberlo realmente.