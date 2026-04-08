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Los últimos datos de la Intervención General del Estado indican que el número de cargos de confianza del Gobierno de Pedro Sánchez alcanza los 987, unos 400 más que al inicio de su mandato. Todos los presidentes se rodean y se han rodeado de asesores, ese personal opaco y leal, aunque el caso de Sánchez es singular porque tiene directamente a su servicio unos 330 «analistas». Los asesores de libre designación no superan oposiciones, ni entrevistas con ‘headhunters’, pero disfrutan de abultadas nóminas, de un anonimato que les resguarda del escrutinio público y no tienen que dar cuentas a nadie, salvo a sus jefes (presidente, ministros o subsecretarios). Otra ventaja de rodearse de asesores y personal de libre designación es que no hay un límite legal establecido y, por supuesto, están a cargo del presupuesto público. Un ejército de operarios que envidiaría cualquier consejero delegado de una multinacional.

Son los hombres del presidente, encargados de elaborar intervenciones parlamentarias, discursos en el atril, vídeos de TikTok, o eslóganes ante noticias de impacto. Se ocupan desde contraprogramar la actividad de la oposición, hasta decidir el color del traje, el tinte para el pelo y, sobre todo, la estrategia política y electoral. Con el «No a la guerra» han tenido un éxito a corto plazo, pero el «Si quieren ayuda que la pidan» en la dana fue una catástrofe. Los analistas del Gabinete presidencial están sustituyendo ‘de facto’ al PSOE en el diseño de las campanas electorales y el discurso de los candidatos. De manera que Moncloa ha vaciado al partido de capacidad de gestión. Eso implica un descargo de financiación que el aparato del partido tendría dificultades para afrontar. El equipo de Sánchez, donde se acumulan cerca de 500 asesores supone una estructura hipertrofiada más propia de un régimen presidencialista y de una forma acaparadora de entender el poder, pero la hiperdependencia de las voces que le susurran al oído está construyendo una imagen de Sánchez artificial e imprevisible. Porque el equipo que está constantemente sondeando el estado de la opinión, le elabora el discurso y la gestión sin tener en cuenta el ideario del partido o compromisos anteriores.

Eso explica, en buena parte, la necesidad permanente del presidente y sus ministros de aclarar contradicciones, hacer desmentidos, mixtificar la realidad o restar importancia a decisiones o declaraciones que no han tenido el efecto perseguido. A Sánchez le hace la vida más fácil pero le ha moldeado un corsé que le resta credibilidad y espontaneidad. De hecho, en las respuestas parlamentarias, cuando tiene que improvisar, se rompe esa imagen formal y, si huye de las ruedas de prensa o elude responder a determinadas preguntas, es porque todavía el equipo no le ha preparado las respuestas.