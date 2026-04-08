Una huelga que al final nos llega a todos

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Comisiones Obreras ha convocado una huelga para los repartidores de Glovo para los días 24 de abril a partir de las 20.00 horas; 25 de abril durante toda la jornada y 26 de abril de 12.00 a 16.00 horas, así como una concentración ante la sede de la empresa en Madrid el 15 de abril a las 18.30 horas. El sindicato achaca que el paro al «abuso que sufren los trabajadores de la empresa tras el proceso de laboralización» que finalizó en 2025. Destaca que «lleva meses tratando de negociar y mejorar las condiciones laborales» y que la situación es límite. Entre las demandas están el cese de un «régimen sancionador ilegal» y que la empresa renuncie al ERE que afecta a 750 personas.