Los juicios a la corrupción

Creado: Actualizado:

La corrupción es la filoxera que amenaza con pudrir la democracia. Tenemos en la agenda judicial de estos días dos casos destacados en la infamante primera división de la corrupción. Presunta, digámoslo también, mientras la cosa esté siendo enjuiciada y no haya sentencias. El más próximo en sus antecedentes es el caso de las mascarillas que afecta a ex altos cargos del PSOE (el exministro Ábalos como principal acusado) y testigos como la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, o el ministro Ángel Víctor Torres.

El más antiguo —los hechos se remontan trece años atrás— es el caso Kitchen, la trama de presunto espionaje ilegal a Luis Bárcenas, tesorero que fue del PP, conocedor de los entresijos de la financiación irregular del partido que, estando encarcelado por corrupción, fue víctima de una operación diseñada para sustraerle documentación sobre pagos a dirigentes del partido con dinero procedente de presuntas comisiones ilegales.

Este caso sienta en el banquillo como acusado más relevante al ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a quien fuera secretario de Estado Francisco Martínez y como testigos, entre otros, al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a la exsecretaria general María Dolores de Cospedal. Este caso y otros conectados desembocaron en su día en una moción de censura presentada a instancias del PSOE dirigido por Pedro Sánchez.

Quedará para la historia del cinismo político patrio que el ariete parlamentario de aquella exitosa moción fue el entonces diputado José Luis Ábalos, hoy en prisión, juzgado en el caso de las mascarillas y acusado en otros sumarios por diversos delitos presuntamente cometidos en su etapa de ministro de Transportes.

Las responsabilidades políticas derivadas de los casos de corrupción en la etapa del PP presidido por Mariano Rajoy fueron sustanciadas por la moción de censura. La dirección actual del PP —con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza— está en manos de otros dirigentes. Al frente del PSOE y en la Presidencia del Gobierno continúa Pedro Sánchez. Pero Sánchez no se siente concernido por los casos de corrupción que le cercan y no asume responsabilidad política alguna. Aunque las urnas no son el Jordán habrá que esperar a las próximas elecciones para conocer la sentencia política de los ciudadanos.