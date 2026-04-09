Terraplanistas en El Bierzo

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Estamos en días históricos, como en el Renacimiento, cuando se ansiaba llegar a todos los rincones de la Tierra. Ahora, aproados a los confines del Orbe. Uno de los mayores genios, Albert Einstein, dijo: «Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo; y no estoy seguro de lo segundo». Estos días, una compra inaplazable me interrumpió la lectura de las noticias, que exhibían que el hombre no es infalible a cuenta de los problemas de los astronautas del Artemis para hacer sus necesidades. Una misión espacial, con todo medido, sufrió el mismo conflicto que muchos bares del Barrio Húmedo. A 400.000 kilómetros de la Tierra, la cuestión era escatológica, pero no sobre las últimas preguntas del presunto ser más inteligente. Era por su segunda acepción, por lo fecal, por los asuntos que más igualan a todos los humanos.

A lo que iba, el sábado comprobé que hay terraplanistas en Ponferrada. Acudí a un comercio tradicional del centro (dudo si volveré) y leí en un cartel que no hay oncólogos en el Hospital El Bierzo. Después vi otro con un mensaje similar y recordé a esos que a fe ciega niegan el cambio climático, el holocausto nazi, la necesidad de vacunas... porque prefieren buscar ovnis para no atender a lo que es la realidad comprobable.

Hubo un vacío concreto de oncólogos, por una acumulación de asuntos tan humanos como bajas, traslados, vacaciones, etc... Y quizá gracias a las denuncias públicas, aquello recibió una respuesta que no suele ser habitual en las administraciones. Literalmente se habilitaron taxis, desde los grandes centros hospitalarios de Castilla y León, en los que viajaron algunos de los mejores expertos para mantener el servicio. Después sería negacionista decir que, puntualmente, se producen desajustes en distintas unidades. Esos que son más fáciles de generarse en hospitales más pequeños, con menos profesionales, donde tapar ausencias está limitado. Quizá es que los sanitarios no pueden ponerse malos, acudir al entierro de su madre o disfrutar de un día libre. Magníficos profesionales a los que se arroja a la picota.

La cosecha para el Hospital El Bierzo de todo esto ha sido notable. Más medios, más personal, más eficacia... pero da lo mismo. Las fotos enviadas desde el espacio por el Artemis no van a convencer a los terraplanistas que tragan bulos. El ansia de votos es la tercera cosa infinita, y no sabe de responsabilidad para evitar el alarmismo.