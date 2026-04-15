El tren cremallera para Picos descarrila

Creado: Actualizado:

El consejero de Movilidad del Principado, Alejandro Calvo, cree absolutamente lógico que el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de Picos de Europa —Asturias, Cantabria y Castilla y León— incluya la prohibición explícita de construir un tren cremallera como el que reclama Cangas de Onís para acceder a los Lagos de Covadonga. Calvo, que respondió en el Parlamento a una pregunta, lamentó la «obsesión» del PP por una infraestructura para «hacer resurgir un debate que no existe» dado que el coste que tendría ese tren cremallera sitúa ese proyecto «en el ámbito de los deseos y no de la realidad».