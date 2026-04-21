Malos tiempos en honor y decencia

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Es bastante desolador el panorama de egoísmo e irresponsabilidad que enfanga empresas, partidos políticos y sociedad en general. Me imagino que, dentro de poco, en alguna rueda de prensa, cualquier ministro escupirá una flema sobre el suelo, y proseguirá su perorata con bastante naturalidad, aliviado ya del molesto carraspeo que le impedía difamar con claridad.

En toda escalera de vecinos hay un tipo bronco, o mentiroso, o calumniador, porque entra dentro de los porcentajes estadísticos, pero es que, ahora, resulta que estos tipos pueden llegar a ser presidentes de un país, como Estados Unidos, o secretarios de organización de un importante partido político, o ministros del gobierno de un país, como España, que resulta fundamental para conocer la historia de Europa y del mundo.

Que un boquirroto con cartera, responsable del mantenimiento de las vías ferroviarias trate un accidente, en el que ha habido casi medio centenar de cadáveres, proyectando las culpas de la catástrofe sobre los servicios de ayuda sanitaria, que acudieron a socorrer a las víctimas, es de una desfachatez tan insultante, de un indecoro tan obsceno, que me imagino a mí mismo como hijo, o padre, o hermano de alguno de los fallecidos, y sentiría una indignación tan dolorosa, que es posible que reaccionara de una manera que arruinaría el resto de mi vida. Y esas señoras y esos señores, que presiden o dirigen importantes empresas, y afirman que se enteraron por los medios de comunicación de que las samaritanas del amor mercantil cobraban sin ir a trabajar, demuestran un cinismo tan insolente que te cuesta asumir que se trate de un hecho real. Más aún, algún honesto, algún empleado honrado, advirtió de la anomalía, y de la corruptela, y fue puesto en la calle.

Si seguimos así, dentro de poco, una persona cabal y recta, denuncia cualquier tropelía, y a lo mejor la Fiscalía le acusa de algo gordo. Y si el ministro de Justicia sugiere que este o aquél juez es prevaricador, dentro de poco el ministro o ministra de Defensa dirá que este general es un torpe, porque ya tenemos el antecedente de un ministro de Interior, que impidió el ascenso a general de un honrado guardia civil. Si seguimos así, llegará un momento en que ser responsable, honrado y serio, podrá ser motivo de despido. Procedente, claro. Procedente de esta indecencia que nos enfanga.