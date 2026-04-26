En defensa de los huertos del Órbigo

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La Asociación en Defensa del Riego de Huertos y del Patrimonio Hídrico de Hospital de Órbigo convoca este miércoles una charla bajo el mismo título para explicar sus planteamientos. El acto tendrá lugar a las 19.30 horas en la Sala Región del ILC. El colectivo afirma que con dicha conferencia quieren dar a conocer la situación «inimaginable por los habitantes de los pueblos de la ribera» a la que afirman que les ha llevado la Comunidad de Regantes Presa de la Tierra y la CHD, al implantar la modernización del riego. Afirman que no están en contra de la modernización del riego y que puede ser compatible con mantener el riego tradicional en la zona.