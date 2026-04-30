Coche con jarrón chino de ZP

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Temo que me perdí en las guerras púnicas del PSOE leonés cuando Zapatero era cabo. Se suele usar el mapa de la ultraizquierda española como ejemplo de los clanes palestinos de La vida de Bryant. Pero probablemente se ajustan mejor esas pugnas de aquí, que los expertos explican con nombres como charlines, capuletos... o algo parecido. Hay que reconocer que todos son fieles al mismo patrón, a Zapatero —al menos ahora, hubo tiempos distintos antes de que subiese al cielo—. Pero, entre tanto incensario como aplican al todopoderoso, podrían también dedicarle alguna plegaria. De las de verdad, de las eficaces. Se ha confirmado que China apuesta, para su nuevo coche eléctrico, por España como sede de la gigantesca fábrica. En detrimento de Hungría. Se apunta hacia el noroeste y más concremente a Galicia. La pregunta es obvia. ¿Alguien, en ese PSOE leonés, se ha acordado de llamar al que se resiste a convertirse en un jarrón chino medrando en todo lo que puede? Dicen que es el cordón umbilical del Gobierno de Sánchez con Pekín. ¿Nadie va a hacer nada para que León atraiga una oportunidad de futuro de las de verdad? Demasiadas cuencas mineras reconvertidas en páramos en barbecho.

Sobran cálculos para imaginarse el calibre de esa fábrica. Aunque nunca están de más los datos. En la semana del apagón —seguimos sin saber los perjuicios exactos—, nos informan de lo que nos cuesta cada mes —en la factura—, y dando por buenos aún los irrisorios balances de la URSS sobre los muertos de Chernobyl, con la ONU pervirtiéndolos con su sesgo ideológico, frente a los 200.000 que dan las ONGs que sí estuvieron allí. Decenas de miles en los conciertos de la fiesta de ésta que no es nuestra comunidad, llevó a algunos a sacar su neopuritanismo rancio para criticar las letras con carga sexual, que tanta risas les provocan si son en las jotas de su pueblo. Y cifras que hacen reir, como ese CIS tezanero que da la victoria a Sánchez. Pero le supera el Procurador del Común de Gabilondo. El aparato mediático del PSOE logró subir a 3.000 las víctimas de la pederastia más o menos próxima a la Iglesia. (Su auditora interna tan denostada los cifró por encima de 2.000). Una terrible tragedia. Abominable y bochornosa. Pero nada que ver con las 450.000 que predijo hace un par de años Gabilondo según su encuesta. Algo así como uno de cada diez españoles. Si sólo son varones,uno de cada cinco. O sea, en cada coche, chino o español, uno de los ocupantes...