Otro gol en la Diputación

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Le han puesto la letra del paso doble de Torneros, ciudad de vacaciones, a la jota de la central de carga del aeropuerto. Van con la chorra fuera, que diría un castizo columnista de los pseudomedios de la fachosfera cuando vio a la legión Koldo interpretar el vodevil de coge el dinero y corre de los que venían a salvar al contribuyente español de las garras de la corrupción. En León se sabe porque aquí, de inversiones no, pero de amigos de Cerdán y Ábalos nos sale a devolver. Se va a notar ya en la próxima declaración de la renta. El chorrafuerismo es una de las corrientes más notables de este nuevo tiempo político en el que quieren que una promesa se cure con otra, con las fórmulas del bioalcohol y la mancha de mora que con otra verde se quita. ¿Qué? ¿Hace una de mercancías en La Virgen del Camino?, jalean a risotadas en el palacio de los moranes mientras tratan de terminar los plenos sin que se note mucho el agujero, pedazo de agujero, del saco sin fondo de la gestión. Quitas Sepes y pones Aena y te sale otra película, otra serie, un documental de cómo sacamos a León de esta ciénaga, este olvido eterno, este niño pobre del noroeste. Ya tienen a los corifeos a punto de ajustar las nuevas estrofas a la sintonía que tarareamos durante diez años, a fuerza de creer que esta vez sí, que esta vez no nos la iban a meter doblada. Madre de Dios hermoso. De los creadores de Torneros estará con empresas asentadas en 2024, llega la nueva historia fascinante de los cargueros como gorilas en la niebla en la cabecera del valle del Jotón, con alertas para los vecinos de Valverde, ante el aluvión de Belugas y Antonov que caerán como alavancos sobre sus cabezas. Ya empieza el tramoyista. El negocio del transporte aéreo parte siempre del interés de los operadores. Como por ejemplo, en la ¡Úh!, de Olmedo, y la central ferroviaria de Valladolid. Un, dos, tres, responda otra vez. Venga, que concursen los vicepresidentes numerarios de la UPL, a ver qué pintan en la comedia de este mediodía, ahí, con una directora general de la administración sanchista que dará nociones de cómo van a hacer con el conejo de la central de mercancías bajo el sombrero de la plataforma de logística.