Eso, la identidad

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Decía Carlos Fuentes (tan fiable su palabra) que «identidad es lo que somos ahora mismo». Y afinando más, añade don Pero Grullo, «y sólo aquello que acordemos ser mañana». Todo lo demás es cuento, agua pasada, identidad muerta o trampantojo pirulero. ¿Qué identidad es esa que ahora venden desesperadamente tantos partidos porque, a falta de su credo ya difunto y sin pan ideológico, buenas son tortas y hostias como hogazas?... ¿qué identidad nos prestan las fazañas del Cid o la mala leche conjurada y merengada de la reina Urraca?... ¿en cual de todos los pasados o por pasar engorda mejor nuestra supuesta identidad?... ¿en las taifas astures?... ¿en las huellas de Chindasvinto?... ¿en un obispo de Sevilla que escribía en latín?... ¿en la huída cobarde ante las razias de Almanzor?... ¿en el grandonismo de Pelayo y sus pastorones?... ¿en un León y un Castilla plagados de de condados encabronados?... ¿en la soledad de un reino perdido reinventado en romances lagrimeros?... ¿en una catedral que tuvieron que levantar y adornar extranjeros por no tener aún una ley de extranjería y porque aquí no había quién supiera?... ¿en qué época de la historia debemos plantar mejor y más alto el pendón identitario?... ¿y nos lo creeremos?...

¿Y en qué cultura popular o viejas costumbres y tradiciones puede acampar hoy nuestra identidad?... ¿en una hacendera vecinal que ya es un fósil imposible, improbable o rehuído?... ¿en un refajo colorao y en un pañolón de estambre que nadie usaría hoy en su vida diaria o festiva por valer sólo para abrir arcón mudo en carnavalito folklorista?... ¿en el pandero cuadrado que sólo sirve para hacerse una foto o pillar subvención?... ¿en inventarse una lengua que nadie habló y nadie logrará hablar?... ¿en cambiar la vieja dulzaina por una gaita colonizadora?... ¿en decir que «al vecino, ni tocino» y Pucela jó-dé-té?... En fin, volvamos a Fuentes: «identidad es lo que somos ahora mismo»... ¿y qué somos exactamente?... ¿herederos de un pasado tieso y un futuro sin dibujar en el que no cabrán todos porque están haciendo dogma la «prioridad regional», León first, sólo León great again... y «buey suelto bien se lame»?...