Periodistas y activistas

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Se empeñan el presidente Pedro Sánchez y la candidata andaluz María Jesús Montero (S&M) en demostrar que Juanma Moreno es un lagarto-lagarto. Por fuera humano; por dentro, reptil. Sánchez asimila a Juanma a una Isabel Díaz Ayuso «a la chita callando». Y Montero dice que la madrileña Ayuso es más expresiva, pero no se diferencia de Moreno.

El Congreso de los Diputados ha retirado de manera cautelar la acreditación de prensa a Vito Quiles y a Bertrand Ndongo con el amparo de la ley. Hay quien los llama periodistas (gente del Partido Popular) y quien los llama activistas (incluso los periódicos). Son unos ‘porculeros’.

Cuando Florentino Pérez cree que hay una campaña orquestada y que conoce a los periodistas, parece que ve conspiraciones. Pero claro que, y hablo de otros asuntos, no todos los periodistas son independientes, actúan de buena fe y buscan la verdad. Lo que pasa es que Quiles y Ndongo no disimulan. Será lo que creen S&M de Ayuso.

Luego hay periodistas como lo que S&M piensan de Moreno.

Tan educados, tan besadores de vacas, tan escoria.