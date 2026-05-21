Lo que es desinteresado vale por dos

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El Instituto de Estudios de la Montaña Central Sangre Minera y el Centro de Formación Profesional de La Robla han recibido en las últimas horas una importante donación de material histórico procedente de la Fundación Cultura Minera. La entrega incluye vagones, mesillas de transporte y diversos cuadros de sostenimiento, piezas de gran valor tanto patrimonial como didáctico que pronto formarán parte de la Mina Escuela de La Robla. Este proyecto, impulsado por el Instituto Sangre Minera, cuenta desde hace tres años con el esfuerzo desinteresado de antiguos mineros de la Montaña Central Leonesa y del Centro FP Virgen del Buen Suceso. Aplauso.