Cuando León decide recordar que es León

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¿Conocen esa sensación cuando León decide recordar que es una de las ciudades más bonitas del norte? Pues está pasando ahora mismo. Con el sol asomando, la catedral reluce como nunca, las calles del Barrio Húmedo se llenan de terrazas y hasta el Bernesga parece más azul. Mientras el resto de España suda agobios, aquí todavía se puede pasear por la muralla o tomarse un vino en el Romántico sin derretirse. Y lo mejor: la gente ya anda hablando de las fiestas de San Juan y San Pedro como si fueran mañana. León no necesita postureo. Le basta con ser León: catedral gótica, buen tapeo y ese aire de ciudad grande con alma de pueblo. Disfrútenlo, que esto dura poco.