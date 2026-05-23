Edificio Lope de Vega, 13

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León y agosto de 1939. La Guerra había terminado. Ramón Cañas del Río y Juan Torbado Franco proyectan esta Casa de Renta para Joaquín López Robles en un difícil solar triangular de la calle Lope de Vega esquina a Ramón y Cajal, cuyas obras dirigieron con Rutilio Fdez. Llamazares como aparejador. Elevaron el edificio con muros de ladrillo. Excavaron un sótano para almacenes, carboneras y vivienda de la portera dando a un patio. La planta baja para tiendas, otra vivienda, y el portal con su escalera para subir al primer nivel con el gran piso del propietario, hoy dividido en dos, y a dos plantas con otros 4 pisos distribuidos por vestíbulo y pasillo; las estancias vivideras a la calle y los servicios a patios de luces. En la fachada, planta baja revocada con la puerta entre dos vanos, los huecos de las tiendas y las ventanas de la vivienda. Una imposta da paso al cuerpo principal, que en el plano del fondo presenta ladrillo visto en tonos oscuros aparejado a tizón ¡tan leonés!, abriendo vanos verticales entre dos cuerpos en voladizo, de esquinas curvas, y bandas del mismo ladrillo, también a tizón, pero con tendel profundo y llaga a hueso para acentuar su horizontalidad. Franjas que alternan con otras de huecos verticales, carpinterías de madera y persianas enrollables entre horizontales impostas y finos maineles, también revocados, que ritman la composición. Todo bajo un atractivo alero de madera con aroma regionalista… Cañas y Torbado responden aquí con solvencia a la complejidad geométrica del solar, resolviendo el frente urbano con un cuerpo intermedio flanqueado por dos potentes volúmenes curvos en voladizo que, alejándose de la fría ortogonalidad racionalista, introducen dinamismo plástico en la fachada y aportan una lectura moderna, heredera del lenguaje expresionista centroeuropeo interpretado localmente… Obra sobria, pero refinada, que refleja aquel momento inicial de transición estética e ideológica de la arquitectura leonesa de posguerra.