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Llamarse a sorpresa es llamarse tontos en según qué casos. Lo de no verlas venir puede ser de cegatos nativos o por usar venda en los ojos como el caballo del picador que jamás sospecharía si le está emburriando un toro o un tractor. No ver lo que esas caras gritaban es de candidez de lerdo o iluso, esas caras, las de Koldo, Zarrías, Cerdán, Ávalos, la Leire Lerele... Por sus caras los conoceréis, dijo san Andrés. ¿Por qué no las leyeron los que les auparon a esa altura desde la que los buitres divisan la carroña y las águilas los corderitos?... ¿no quedaba ya claro el mensaje de la cara de zampahogazas de Zarrías, la de charcutero de Koldo, la papada de hamster de Ávalos, la doble mirada de Leire, la cara de pachón de Cerdán?... (me repito, pero «A partir de los 40, cada cual es responsable de su cara»).

Y después de estas caras, ¡cruces! El juego de las chapas es así: apuestas por la impunidad como jugada más segura porque además el baratero que lanza las monedas al aire es tu socio, pero te sale la cruz de una delación, de un rastro mal dejado, de unas putas en el rastrojo del desaire, de una factura más falsa que las mulas de Cabo... Caras y cruces. La vida tiene dos caras y, como mínimo, dos cruces, una te la ganas por ti mismo y la otra te la endilgan los demás. Pero en el Psoe se ha montado un Gólgota donde empezaron con tres y pueden acabar con veinte, porque cuando los romanos se ponen a crucificar ya no hay Dios que los pare... ¡Elí, Elí, ¿lama sabactaní?!, ¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?!, dice Zapatero en la suya, ¿seré yo el cordero que van a sacrificar los moros de la derecha en su fiesta pascual y más contentos que unas pascuas?... Sánchez sigue apostando por su inocencia, incluso Rubén Amón: «La hipótesis de que ZP fuera ajeno a la trama Plus Ultra requiere mucha credibilidad, pero significaría que tuvimos durante ocho años a un presidente desprovisto de luces... y tampoco lo absuelve de complicidad... Es incapaz de montar una ingeniería financiera de tal complejidad. O sea, le cabe la absolución por corto, el indulto cognitivo»... Acójase a ello, no hay otra. Antes tonto que cadáver.