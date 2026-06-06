Creado: Actualizado:

Declaró la empresaria Carmen Pano a la UCO que Leticia de la Hoz, abogada de Koldo, intentó sobornarla. Según el sumario del caso, Leire Díez recibió una oferta a cambio de modificar su testimonio y negar que hubiera entregado 90.000 euros en la sede central socialista ubicada en la calle Ferraz.

En una de las reuniones, la letrada le dijo que había gente interesada en hablar sobre las entregas de dinero. Pano preguntó si se refería a «gente del partido» y Leticia de la Hoz respondió: «gente del partido, gente del PSOE».

Me acordé de cuando Verónica Forqué y Marta Fernández Muro estaban grabando la serie titulada ‘El rey de la comedia’. En un descanso del rodaje ambas tenían el micro abierto y los responsables de la producción, Ignatius Farray, Raúl Navarro y otros, las escuchaban.

Verónica preguntó a Marta: «¿Quiénes son estos?».

Y Marta: «No te preocupes, son gente de la noche».

Ahora que tenemos tanta información del fango, supongo que Pano sí se preocupó cuando Leticia de Hoz le dijo «gente del PSOE».