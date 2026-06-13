Huelva eleva ya el récord a 5.000 hectáreas

Creado: Actualizado:

Los pronósticos para el próximo verano, en materia de incendios, son preocupantes por toda España. Incluso este jueves, en Portugal se decretó una alerta de máxima emergencia. De momento, en León han sido escasos los días de verdadero calor, con noches frescas que reducen los riegos. Pero en el sur las cosas son mucho más complicadas. En las últimas horas se dio por controlado el fuego que ha quemado más de 5.00 hectáreas en Villanueva de los Castillejos (Huelva). Establece de momento el récord del año, aunque las cosas no serán fáciles. Poco después, cuatro líneas Rodalies fueron cortadas por otro incendio en las próximidades de Comarruga (Tarragona).