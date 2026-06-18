Ni las toquéis

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Como si entendieran del tema y lucieran celo patrimonial y buen gusto, los concejales del PP urgen «ante la pasividad del alcalde y sus concejales a poner en marcha un plan periódico de inspección, limpieza y mantenimiento de toda la muralla (los Cubos, tramo Ramón y Cajal), con actuaciones programadas y recursos suficientes para garantizar su conservación durante todo el año» (creando empleo, sí señor, ¿y a qué amiguetes colocamos ahí todo el año y, ya puestos, toda una vida funcionaria?, ¿y nos costará cuánto?), porque «la presencia de vegetación no es solo una cuestión estética, puede dañar los materiales y acelerar el deterioro del monumento si no se actúa con diligencia y periodicidad», dicen, pero... ¿qué ciencia biológica y arquitectónica les asiste en su analfabetismo botánico y doctorado en paleto?... ¿en qué dañan lo que ellos llaman insultantemente matojos y hierbajos?, ¿acaso no demuestran una grandeza vegetal, belleza natural, una floración de espectáculo y una terquedad biológica que las ha hecho residentes-resistentes después de las muchas veces que quisieron extirparlas gastando presupuesto a lo tonto, que fue muy a lo listo para alguno?... ¿es que no se han ganado su sitio después de sobrevivir a tanta guerra inútil que les dieron?... ¿cabe esperar que ese PP haría igual con esas mismas plantas cuando crecen en farallón calizo, monumento de reserva natural?... ¿a qué esa manía de hortera con boina a rosca de relimpiar inútilmente una muralla que, además de la belleza de sus plantas, se convierte en expresivo cuadro con piedras, implantes y parcheos de todo siglo, dándole ese interesante aire de palimsesto que tanto inspiró al romanticismo monumental?... ¿tanto les martiriza su devoción por el Exín-castillos?... ¿ignoran que esas plantas calan sus raíces en intersticios absorviendo una humedad letal en heladas y corrosiva en todo tiempo; es decir, que son benefactoras?... ¿o es que la benefactora será ese empresa «que mima nuestro patrimonio» y que ya demostró sus fechorías en Las Cercas?... ¿y acaso no son hoy estas murallas un bellísimo jardín vertical que, además, nada cuesta en su rotunda lección natural y estética?...