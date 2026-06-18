La gaviota

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España se parte en dos por una gaviota. Y no es la del PP. Una gaviota se lanzó a por el pincho de un cliente en la terraza de un bar de la calle Corrida de Gijón. El hombre agarró al ave ladrona y le retorció el cuello. Mientras el pájaro agonizaba acariciado por los viandantes, una señora llamó a la policía, que detuvo al caballero por maltrato animal. Sufrí una experiencia parecida en la terraza del popular café Dindurra de Gijón. Me llamó la atención que los clientes devoraran los pinchos en cuanto llegaban a la mesa. ¡Qué ansia!, pensé. Al instante, un aleteo inesperado lo desbarató todo: el vaso por un lado, el plato por otro y mi pincho de tortilla volando en el pico de una gaviota.

Hay gaviotas sucias de vertedero, gaviotas costumbristas que siguen a los pesqueros y gaviotas líricas como las de la isla gallega de Sálvora, que jugaban con Isla, la hija del farero, pero les costaba reproducirse porque sus huevos desaparecían: eran muy buenos para repostería y se los llevaban los pasteleros de la ría. En el bar A Esmorga de Carril, los gorriones esperan a que se vaya el cliente para comerse las migas de bizcocho, pero las gaviotas de Gijón no tienen respeto. «Se tiran en plancha a por los pinchos», recoge Olaya Suárez en El Comercio.

La reacción natural en un animal, racional o irracional, es acabar con quien te roba el alimento. Pero si eres persona, debes reprimirte. En casa ya no se matan moscas porque mi nieta nos riñe. Las espantamos con delicadeza hacia la ventana. Pero el caso gijonés tiene una moraleja social: estamos adocenando a las personas y a las gaviotas: es más fácil coger un pincho, un subsidio o cobrar en negro que pescar sardinas.