La mala conciencia de ZP

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Es evidente que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el mismo que pregona la largueza de un socialista a la hora de darse a los demás y el recato a la hora de recibir, está siendo cautivo de su mala conciencia. Algo debe haber hecho mal y lo sabe. Por eso se encierra en sí mismo y firma las tácticas dilatorias de su abogado en lugar de dar las explicaciones prometidas al pueblo soberano y al juez instructor del proceso indagatorio sobre su salto desde los valores sin lucro hasta lucro sin valores.

Su abogado, Moreno Catena, bracea por la nulidad de actuaciones entre los papeles de la causa abierta por siete delitos en dos causas separadas. Se trata de conseguir la anulación de pruebas obtenidas ilegalmente. Un formalismo que alimenta la presunción de culpabilidad. De lo contario, no tendría ningún problema en aceptar cualquier tipo de prueba que, en todo caso, decaería si Zapatero no tuviera nada que ocultar.

El mismo razonamiento es aplicable a su actitud reservona del pasado 17 de junio, cuando acudió a la Audiencia Nacional para declarar en relación con el joyero del expresidente y su presunta intervención en el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Si es inocente, como dice, ¿por qué solo admitió las preguntas del juez y de su abogado, sin responder a las del fiscal o las causaciones particulares?

Item más si nos preguntamos legítimamente a qué vienen las reiteradas solicitudes de aplazamiento, formuladas ante el juez instructor, respecto a las pendientes explicaciones sobre las joyas halladas en su despacho oficial. Pero la verdad no necesita de prórrogas para abrirse paso si, como dice Zapatero, no es lo que parece. Si quiere sacarnos de duda, si puede explicar que no hay nada ilegal en la posesión de unas joyas valoradas en más de un millón de euros, pues que lo haga.

Llegados a este punto del artículo ya entenderán ustedes que no vale la pena preguntarse por qué ahora Zapatero pide al juez Calama y a la Agencia Tributaria que se paralice la inspección fiscal abierta por si el expresidente, su esposa y sus hijas debieran algo a la Hacienda Pública por los pasados ejercicios fiscales de 2021 a 2026.

En caso de que prosperase esta especie de cuestión prejudicial planteada por el abogado de Zapatero, en favor de la preferente vía penal, mientras esta siga abierta, el expresidente y su familia ya no tendrían que aportar ciertos documentos, así como los movimientos bancarios de sus cuentas en los últimos cinco años.

No tendrían inconveniente en facilitarlos si detrás no hubiera algo inconfesable. Pero si sigue refugiándose en los burladeros formalistas que eluden el fondo de la cuestión, estaremos legitimados para seguir creyendo que el expresidente del Gobierno, obligado a ser ejemplar y transparente en su condición de servidor público, tiene mucho que ocultar.