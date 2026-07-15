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Cuando el diablo no tiene qué hacer, con el rabo espanta moscas. Cuando las moscas no se espantan, hay quien las mata a cañonazos. Cuando los cañones hablan, no hay parlamento que valga; la palabra vale mierda. Y ya todos los cañones hablaron de Rajoy. Mesiés, madams, hagan ruido, señores. Rajoy puede estar orgulloso; la que armó como mosquita muerta le convirtió en el gran moscón cojonero de este verano incendiado; puede ufanarse de que una inaceptable chorrada, un sarcasmo lerele (con su larga galería), le haya llevado a la picota española y al patíbulo parisino donde montan la guillotina de oro para cabezas regias. Hasta el gobierno francés se ha bajado a ese charco exigiendo condenas y honra ajusticiada al expresidente español. ¿Hacen también lo mismo cada vez que un nombrado compatriota suyo dice otro tanto y con mayor crueldad o fiereza política, como insisten los de Rassamblement National de Le Pen que están a puntito de ganarlo todo en ese país y gobernarles?... Serenidad, señores de la sala, y sopesen o mediten las respuestas. Preguntas: ¿No es cierto que de los 26 de la selección francesa de fútbol 14 podrían jugar con las selecciones de sus países de origen, africano mayormente?... ¿pudo pensarse aquí hace sólo veinte años que en la seleccion española jugarían cuatro negros y hasta un francés como Laporte y que esa cifra seguirá creciendo imparablemente con los Lamines que se desuellen las rodillas jugando a la pelota en su barrio?... ¿por qué hay tantos negros en el fútbol francés estando casi ausentes del esquí, la natación, el rugby, tenis o atletismo?... ¿por qué hay negros en el fútbol inglés y ninguno en su cricket?... ¿por qué en la gran Academia Francesa —y son 40— sólo hay un negro y ni siquiera es francés, el haitiano-canadiense Dany Laferriére, y en toda su historia sólo cupo uno más, el presidente de Senegal y escritor Léopold Sédar Shengor?... ¿por qué no hay un solo negro en la selección argentina?... ¿por qué no se ven negros en Australia o Polonia y apenas dos en Chile?... ¿por qué españoles como Brahim Díaz o Iñaki Williams prefieren ser marroquí o ghanés si se trata de ir a una selección?...