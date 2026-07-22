El malvado especulador

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Menuda naturalidad la de los periodistas hablando de la rua de la selección. De la misma manera que dicen migrantes, implementar, La Roja o España vaciada.

Aunque en el caso de rua sería más correcto emparentarlo con el pan tumaca (de pa amb tomàquet), como si los catalanes hubieran inventado el pan con tomate. Rua, sin tilde, es desfile en catalán.

Y viene de las celebraciones del Barça con su autobús descapotable y su canesú. Y, oye, como si toda la vida hubiéramos dicho rua.

Ferran (Torres) también es sin tilde. Según Sumar, con o sin tilde, es un malvado especulador.

El portavoz de Vivienda en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha recordado la importancia de su ley «para impedir que empresas y fondos de inversión como Eleven Future Invest, empresa de Ferran Torres, que según ‘Forbes’ acapara ya 20 viviendas en Valencia, pueda comprar casas para especular».

No sé si es más bobito este o Messi chivándose de que Cucurella se tapó la boca. ¡Solo se la tocó!