Creado: Actualizado:

Un ejemplo de libro

El respaldo del Presidente del Gobierno a la decisión del Fiscal General del Estado de permanecer en el cargo, con el argumento de que ha hecho su trabajo, que es «perseguir al delincuente y combatir la desinformación», como ha quedado patente en las reuniones con los Fiscales de Sala y con el Consejo Fiscal, ni resuelve el deterioro institucional en el que se encuentra el ministerio fiscal. Sánchez, cuyo crédito está bajo mínimos, piensa que la mejor defensa es un buen ataque. Se ha lanzado en tromba contra la presidenta de la Comunidad de Madrid insinuando que Díaz Ayuso pudiera haberse beneficiado del fraude fiscal de su pareja, un ejemplo de libro de uno de esos bulos que Sánchez dice combatir.

DOMINGO MARTÍNEZ

«¿Por qué no quieren?»

El presidente del Gobierno afirmaba en el Congreso que «muchas familias no tienen tantos hijos como antes porque no quieren». Las palabras de Pedro Sánchez, quien ironizaba con el hecho de que ese descenso de natalidad quizá les duela a algunos, no solo carecen de respaldo científico, sino que la causalidad ha querido que, en los mismos días, el Centro de Investigaciones Sociológicas publicara los resultados de su primera encuesta sobre fecundidad, familia e infancia.

Según la institución que dirige José Félix Tezanos, hasta un 77,3% de las personas encuestadas aducen razones económicas como motivo por el que deciden no tener hijos o si tienen alguno no tener más hijos.

JUAN GARCÍA

Noviembre 2024 y ‘Los Novísimos’

Noviembre avanza en su segunda quincena, con un dolor que no termina por la Dana que devastó casi ochenta pueblos de Valencia y se llevó, precipitadamente, tantas vidas aquel fatídico 29 de octubre, a las puertas del «mes de los Difuntos». Gracias al trabajo abnegado del periodista Iker Jiménez, que nos acercó el problema, una multitud gigantesca de españoles se sintió movido a enviar ayuda.

Noviembre me lleva a recordar «Los Novísimos», eso que nos espera a todos al final de nuestra vida terrena. De niña, memoricé: «muerte, juicio, infierno y gloria ten cristiano en tu memoria», a lo que hay que añadir el Purgatorio. Algunos prefieren llamar, a este mes, el de los Santos, porque comienza con la Fiesta de los Santos y son incontables los que, tras un tiempo en el Purgatorio, gozan de la Divina Presencia en un mar de gozo inacabable. La mayoría de los que se salvan, tienen algo que expiar, y la estancia depende de la gravedad del pecado, de la profundidad del arrepentimiento y de la intensidad de nuestro amor a Dios manifestado en nuestra misericordia con el prójimo (también tienen que ver las misas, oraciones... y limosnas de almas buenas por sus difuntos y ánimas benditas). Unos pocos se libran del Purgatorio, como es el caso de Pío XII, quien, al decir del Padre Pío de Pietrelcina a la Madre Pascalina Lehnert, al terminar su vida mortal, inmediatamente ascendió hasta la Virgen (Padre Charles Murr, La Madrina); suponemos lo mismo de Santa Teresita, «la mayor santa de los tiempos modernos», y de la Madre Teresa de Calcuta, cuyo corazón ardía de inmensa caridad.

JOSEFA ROMO