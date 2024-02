Los olvidos de Diez que sangran a León

Creado: Actualizado:

Criticó desde la oposición que el contrato de los autobuses urbanos de León era «el peor de España», pero a punto de caducar (el 1 de marzo) la ampliación de dos años y tres meses que Alesa consiguió para compensar el parón de la pandemia, el Ayuntamiento de León deja correr el tiempo y no ha convocado una nueva licitación. José Antonio Diez olvida así no solo sus propias palabras, sino una situación que sangra las cuentas municipales, ya que la concesión actual implica un déficit medio mensual de 435.000 euros para las arcas públicas de la ciudad. De momento no hay fecha para la modificación de un contrato que arrastra un preocupante déficit durante ya 17 años, y en el olvido ha caído también la reordenación que se vendió en 2020 dentro del proyecto de racionalización que suponía crear una mancomunidad con los municipios del alfoz. No se ha vuelto a oír tampoco la promesa que el socialista puso sobre la mesa en 2019: poner en marcha un servicio de buses al coste de 0,10 euros para los usuarios. Demasiados olvidos. Demasiado caros.