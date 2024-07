Cuarto en minoría y esto no ha acabado

Creado: Actualizado:

La ruptura de Vox con el Partido Popular en los gobiernos de cinco comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, después de no aceptar el reparto de 347 menores extranjeros no acompañados no provocará, al menos de momento, ningún adelanto electoral. Todo ello a pesar de la fragilidad en la que quedan estos gobiernos. Uno de los primeros barones del PP en hablar ayer fue Mañueco. No le tembló la mano para firmar la destitución de dos consejeros de Vox y, a continuación, hacer una reforma de gobierno en tiempo récord y sin grandes movimientos. El único que salva de la quema es el consejero independiente propuesto en su día por Vox Gonzalo Santonja. El nuevo periodo político que se abre en la Comunidad estrenará el que será el cuarto gobierno en minoría en la historia de Castilla y León, después de que Alianza Popular lo hiciera entre 1987 y 1991 y los expresidentes populares Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera lo tuvieran que emular entre 1999-2003 y 2003-2007, respectivamente. En este caso ya hay cuentas aprobadas y un horizonte, de momento, tranquilo. Pero ya advirtió Mañueco hace días a sus correligionarios: «Estad atentos a todo lo que ocurra por lo que pueda pasar». Que nadie crea que esto se da por acabado.

+ El ciclista leonés se fue a Canadá para convertirse en uno de los mejores del mundo en enduro. Acaba de imponerse en dos pruebas de descenso en el Campeonato de Whistler.

+ El Museo del Grabado de Santa Marta de Tormes acoge una exposición sobre José Sevillano que reúne 102 obras de 72 artistas realizadas por el actualmente más importante maestro del grabado.