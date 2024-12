Un desbarre que debe tener consecuencias

Creado: Actualizado:

Tan injustificable como la aberración de los insultos que Juventudes de UPL vertió ayer en la red social X contra el ministro de Transportes Óscar Puente es el silencio que durante todo el día mantuvo la cúpula del partido leonesista. No todo vale, en política tampoco. La reacción del resto de los partidos, del conjunto de la sociedad razonable y democrática, no se hizo esperar. No sólo censuran la desafortunada intervención, exigen, sobre todo, responsabilidades a los líderes del partido. Los responsables socialistas leoneses han sido tan críticos como los populares en este caso. Con una diferencia: UPL sostiene los gobiernos del PSOE en Ayuntamiento y Diputación. ¿Tendrá consecuencias sobre la gobernabilidad de las instituciones ese incomprensible asunto?