Datos sobre economía

Publicado por Bouza Pol Verificado por Creado: Actualizado:

La deuda de Cataluña en 2023 era de unos 85.500 millones de euros, de ella el 84% correspondía a las cuentas pendientes con la Administración Central. Es una de las comunidades menos endeudadas en relación con su PIB, y se va reduciendo, pues, en 2023 era el 33%, 2021 el 35,5%, en 2020 el 37,4%. Su PIB en 2021 de 229.418 M€, y el PIB per cápita 29.942 € frente a los 28.280 de España. Madrid, en 2021, tenía un PIB de 234.638 M€, un PIB per cápita de 34.821 €, el más alto de España, un 36,6% por encima de la media nacional. El total de su endeudamiento 37.495 M€. Valencia una deuda de 55.429 M€, de la cual el 83% por préstamos del Estado, según informe del Banco de España en 2023. Andalucía debía 36.744 M€; Castilla la Mancha 15.574 M€; Castilla y León 13.272 M€.; Galicia 12.608 M€.; Murcia 11.506 M€.; País Vasco 11.428 M€ La deuda total de las comunidades con el Estado en 2023 era 322.211 M€, que suponía un 20% del total de la del Estado. El porcentaje de endeudamiento de otras CC.AA en relación con su PIB es: C. Valenciana el 43,70%; Castilla La Mancha el 32,70%; Murcia el 31,70%; País Vasco el 14,10%; Navarra el 13,50%

El PIB de Castilla y León es el 7º de España, con 58.119 M€, y el PIB per cápita en 2021 es 24.428 €; el del País Vasco 77.706 M€, el 5º, y 32.925 € per cápita; el PIB de Navarra 20.379 M€ y 31.024 € per cápita; el de Asturias 23.441 M€ y 23.235 € per cápita; el PIB de Andalucía 160.747 M€ y su PIB per cápita 18.906 €; el PIB de Extremadura 20.117 M€, el 15º de España, y su PIB per cápita 19.072 €; el PIB de Galicia 63.230 M€, el 6º, y el PIB per cápita 23.499 €; el de Castilla la Mancha es 42.286 M€, el 9º, su PIB per cápita 20.655 €, que está un 19% por debajo de la media nacional. El PIB per cápita de España es de 28.280 €. Estos datos deberían ser comprobados y, de ser ciertos, lo más sensato sería que fueran debidamente analizados y recordados por todos los ciudadanos a la hora de votar. A lo mejor ayudarían a saber valorar mucho mejor lo que supone para el conjunto de España la amnistía en marcha y ese gran privilegio titulado por el Gobierno como Financiación Singular para Cataluña, un eufemismo que intenta atenuar y disimular la realidad del enorme e injusto regalo a los separatistas, pues el término «singular» es tan insolidario e injusto que, «de facto», significa: extraordinario, excelente, individual, particular, especial, notable, original, peculiar, sorprendente. Recordemos (memoria democrática) que con Aznar cumplimos los criterios-exigencias de Convergencia con Europa acordados en Maastricht, con una Deuda Pública inferior al 60% del PIB y un Déficit menor-inferior del 3% del PIB. Y logramos este éxito a pesar de haber heredado en 1996, de Felipe González, una economía arruinada, en «bancarrota», sin dinero ni para pagar las pensiones de la Seguridad Social. El 1-1-2000 entramos en el Euro, bendito Euro, pero no se sustituyó la peseta hasta 2002.

Con Aznar crecimos, tanto que hasta Alemania nos admiraba. Este vehículo en marcha siguió su camino y por fuerza de la inercia benefició a Zapatero desde el 2004 hasta 2007. Pero en 2009 el Déficit Público se disparó, fue enorme, increíble pero cierto: el 11%. En el 2010, EE.UU, Alemania y Francia llaman al orden a Zapatero y le exigen que deje de engañar, de gastar a lo tonto, le fijan un máximo del 6% de déficit. Este resumido detalle demuestra que no son culpables de nuestros males ni el Euro ni Alemania, pues hemos crecido desde 2000 a 2007, y todo se malogró por culpa de no ver venir la crisis, no reconocerla ni combatirla adecuadamente. A finales del 2005, en los artículos de Tribuna del Diario de León: «¡Ay, la economía!», del 17-11-2005, y «Los tipos de interés», del 29-12-2005, avisé y expliqué que se nos venía encima la crisis. No mee hicieron caso, y seguí demostrando mi razón contraria a la «estupidez» general a la que llamé «borreguería».

En el 2012 el Gobierno de Zapatero ya llevaba ocho años mimando y dando alas a Cataluña, al mismo tiempo que se ensañaba con Madrid. A pesar de este favoritismo, la Comunidad Madrileña sólo tenía una deuda del 8% de su PIB, mientras que el de la Generalitat era del 21%, casi el triple. El PP sí gobernaba en Madrid pero nunca lo hizo en Cataluña. Los datos no engañaban, y decían que el Tripartito catalán separatista de izquierdas y la independentista extrema derecha chantajista y corrupta de CiU no funcionaba bien. En el primer trimestre de 2010 se destruyen en España 250.000 empleos en el sector privado y se crearon 24.000 públicos. En el periodo 2008-2009 ya se habían perdido aproximadamente 2,5 millones de puestos de trabajo en la empresa privada, y aumentaron 250.000 en la pública y en el funcionariado.

También es de justicia, y de memoria democrática, recordar que Felipe González, en 1996, le dejó a Aznar un déficit del 7% ; Aznar dejó a R.Z. unas cuentas saneadas; R.Z dejó a Rajoy un déficit del 9,8%, más una cifra ocultada por Solbes que, una vez descubierta, fue al 11%. Rajoy Brey, habiendo heredado una economía arruinada por R.Z., dejó un déficit del 2,5%. Al finalizar 2004 y marcharse Aznar, la Deuda Pública de España era el 46,3% del PIB, y catorce años después, en 2018, alcanzó el 97% del PIB, en el 2022 el 122% y el IPC era el 9,8%. En el 2019 la deuda per cápita estaba 25.000 €, y en agosto de 2023 es de 32.400 €. El refrán dice: «Donde se quita y no se pone, gran montón se descompone».

Castilla y León ha sido maltratada por todos los gobiernos de España, en especial por los de izquierdas que, renegando de Franco pero siguiendo su mal ejemplo, sacrificaron la España interior en beneficio de la España periférica, sobre todo la España de los nacionalistas insolidarios y chantajistas. Con toda Burbialidad.