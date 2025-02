España capital Waterloo

Creado: Actualizado:

Desde que Felipe II decidió que la capital del Reino de España fuera el pueblo de Madrid, este pueblo se convirtió en la capital del Reino y así ha sido hasta que el prófugo, Carles Puigdemont. se refugió en la ciudad belga de Waterloo, ciudad que, al menos temporalmente, es también capital del Reino de España.

Se da la circunstancia de ser, supongo, el único país del mundo, con una de sus capitales fuera de su territorio y, de hecho, con un jefe de estado, que es el delincuente, Carles Puigdemont, que tiene cogido por eso que más duele al mentiroso enamorado del palacio de la Moncloa. Desconozco quien fue el filósofo, o no filósofo, que escribió la máxima, que se trascribe a continuación, máxima que yo suscribo, pues me resulta evidente. Las personas inteligentes, ni roban ni mienten: Don Enrique Tierno Galván, conocido político socialista, más conocido como «el Viejo Profesor», decía que: «las promesas electorales se hacían para no ser cumplidas», lo que es una traición, al menos a sus votantes, por lo tanto, es evidente, que la mentira es algo normal en los políticos, al menos en los políticos sin principios éticos, entre los que está, sin lugar a duda, el actual presidente, (con el permiso de Carles Puigdemont) del Gobierno de España, Pedro Sánchez. En España tenemos, (más bien sufrimos), el Gobierno del Frente Popular, formado por PSOE y Sumar. El presidente de Gobierno, es Pedro Sánchez, del que no se puede afirmar que roba, pero del que si se puede afirmar que miente con mentiras tan grandes como catedrales; la más preocupante, como decía el tío «Chila», «se me alcanza a mí», que Sánchez es un comunista sin principios, vestido de socialdemócrata, (un lobo con piel de borrego), que se ha apropiado del PSOE, (es un okupa), y además como cuenta con la bendición del «centrífugo» Jorge Mario Bergoglio, ha enviado a las tinieblas exteriores a los verdaderos socialdemócratas: Nicolás Redondo Terreros, José Luis Corcuera, Francisco Vázquez, y algunos más; hasta es posible que expulse, (al menos le gustaría que se fueran), Felipe González y Alfonso Guerra. Por otra parte, la forma de tratar a los líderes, de la oposición, me permite pensar que Sánchez, sabe como cazar pardales, no sé si los cazó de chaval, o alguien se lo enseñó. El método consiste en clavar un saltamontes, una chicharra, un garrapatillo, o cualquier insecto grande, en una pajarera, (un cepo); para los pardales los insectos son un bocado exquisito y una tentación irresistible, por lo que si ven un insecto, se precipitan sobre él y quedan atrapados en la pajarera. A los líderes de la oposición los trata como si fueran pardales y el último intento de cazarlos ha sido llevar al Congreso de Diputados un Decreto Ley, que no quería que fuera aprobado, (lo que menos le importa es subir las pensiones, mantener las bonificaciones a los viajes de los estudiantes y jubilados y reparar los daños de la dana, ésta le trae pesadillas, le asusta y sueña con Paiporta, de donde huyó como una rata), por eso en ese «decreto pajarera», el cebo para los pardales era triple, (un saltamontes, una chicharra y un garrapatillo), pero añadía derechos a los delincuentes, como el derecho a los que como él mismo, ocupan viviendas que no son suyas; al parecer no contaba con el aval del verdadero presidente y éste le ha obligado a redactar otro al dictado de Waterloo, al que también se suma el que, hasta julio de 2024, era el derogador del sanchismo, como decía «la Tomasa de mi pueblo, ¡ata esa mosca por el rabo!». El presidente, de acuerdo con la máxima anterior, no es inteligente, pero si es un listo, (los listos y listillos, son abundantes en este país), que se aprovecha de los borregos, a los que no les preocupa que les engañe, lo importante para las ovejas, es que las pesebreras tengan alfalfa cuando vuelven por la tarde al aprisco. En resumen: «los españoles estamos sometidos al dictado de dos delincuentes, por un lado, de dos traidores por otro» y que además no se fían el uno del otro.