El arte está en mantener la esencia de la tradición

La Muestra de Gallos de Pluma y Mosca Artificial de La Vecilla del Curueño cerró ayer su 27ª edición con un éxito incuestionable. No sólo de asistencia de público, con una brillante cifra de 6.000 visitantes pese a lo desapacible del tiempo; sino sobre todo por el empeño en mantener la esencia de una tradición artesana, que se ha convertido en su principal reclamo. Más de la mitad de los 40 expositores de la feria están relacionados con el arte de la pesca, y se esfuerzan además en enganchar a las nuevas generaciones en una manufactura única y valorada internacionalmente. Esa apuesta decidida por no perder la entidad de la cita es a día de hoy su mejor activo. Y un atractivo indiscutible no sólo para los pescadores, sino para los amantes de todo lo auténtico y diferencial.