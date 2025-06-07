Colaboración de instituciones sobre La Bañeza

Creado: Actualizado:

La disposición a colaborar que mostraron ayer el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro de Industria, Jordi Hereu, resulta muy esperanzadora. El conflicto generado en La Bañeza, con el anuncio de cierre de la Azucarera, merece la máxima atención de todas las instituciones. Desde el primer momento ha quedado claro que la solución pasa por la implicación del Gobierno y del ejecutivo autonómico. Probablemente será decisiva tanto en el objetivo clave de lograr que la multinacional reconsidere su decisión, como para captar las imprescindibles alternativas si llega el temido adiós de la factoría. El esfuerzo reivindicativo de la sociedad y de los trabajadores debe mantenrse en el tiempo para que Mañueco y Hereu se afanen en el futuro bañezano.