Irrefrenable suma de desatinos en León

Si algo está marcando el actual mandato de José Antonio Diez al frente del Ayuntamiento de León es la cascada de varapalos judiciales que no sólo ponen en tela de juicio la capacidad del equipo de gobierno socialista para conducir con tino los procesos que competen al ámbito municipal, sino que están costando una enorme cantidad de dinero a las arcas públicas de la capital. En apenas dos años del nuevo mandato del alcalde socialista son ya ocho los grandes procesos judiciales que han rechazado los argumentos municipales, y han condenado al Ayuntamiento en unos casos por irregularidades y en otros por desatender los deberes a los que está obligado.

El despropósito de la urbanización de La Lastra, donde la desidia de los responsables no sólo ha multiplicado la cantidad a pagar, sino que ha 'olvidado' recurrir para defender sus razones; la adjudicación del millonario contrato de privatización de los jardines, que obliga a pagar el lucro cesante a una empresa; el mediático caso del abogado municipal, indemnizado por exceso de trabajo al no cubrir el consistorio durante años las vacantes; las oposiciones a los bomberos; la incongruencia del mangoneo con el viceinterventor; el descontrol en los puestos del servicio de basuras,... Una imagen de la gestión municipal que deja mucho que desear.