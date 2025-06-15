Demoledoras cifras del cierre de la Azucarera

Creado: Actualizado:

ColproLeón pone cifras a la decisión de Azucarera de cerrar la planta de La Bañeza. Más allá de los empleos directos e indirectos afectados, los datos elaborados por los profesionales ratifican el mazazo que esta amenaza supone para una de las zonas más prósperas del depauperado medio rural leonés. El cese de la actividad supondría la pérdida de 40 millones de euros anuales para la comarca, una cifra que en realidad iría en aumento, puesto que el fin del negocio remolachero frenaría, e incluso revertiría, el crecimiento poblacional que vive la zona. Todo un logro en un contexto de despoblamiento al que es muy difícil poner freno. Advierten también de que deja en cuestión la potente inversión en los modernos regadíos realizada en los últimos años.