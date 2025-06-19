Ambición sin pesimismo como receta de progreso

Creado: Actualizado:

La entrega de los premios Castilla y León ha tenido este año un notable retraso generado por el duelo decretado tras el fallecimiento del papa Francisco. Pero ayer se celebró el acto con una gran brillantez y un respaldo de todas las instituciones y entidades de la Comunidad hacia unos galardonados que deben mirarse como un orgullo desdde toda la sociedad. Fueron los grandes protagonistas de una jornada en la que el presidente Alfonso Fernández Mañueco aprovechó para lanzar un mensaje que se resume en algunos pronunciamientos muy concretos: «Orgullosos, sin vanidad, pero sin complejos del prestigio». Y mirando al futuro con ambición, huyendo del pesimismo que tanto lastra las oportunidades. Desde la cordura y el sentido común, claves de estabilidad.