La línea roja de la pérdida de vidas

El singular episodio de incendios forestales que asola León, y también diversos territorios españoles e incluso de otros países europeos, está dejando un reguero de dolor y de daños materiales de unos niveles ingentes. Sin duda, lo peor se lo está llevando la provincia, al acumular la pérdida de dos vidas humanas. Dos personas jóvenes, de la comarca de La Bañeza, han fallecido y ponen rostro a la tragedia derivada de unos fuegos que, de este modo, han traspasado cualquier tipo de límite admisible. Abel y Jaime, víctimas de su entrega para intentar ayudar a los demás, se convierten en el símbolo de una semana terrible que debe empujar a los ciudadanos a extremar las precauciones para evitar los incendios y a las administraciones a revisar las labores de prevención, la disposición de medios eficaces y esa coordinación que tanto se echa en falta estos días.

La llegada de los hidroaviones de la UE aventura un respiro en los focos más graves, que se concentran en la España más castigada en las estadísticas de población y actividad. En ese triángulo de Orense, Zamora y León al que ahora se le complicarán aún más las cosas, ya que los efectos de estos incendios serán muy duros durante décadas si no llega ese plan tantas veces reclamado para que el oeste renazca, nunca mejor dicho, de sus cenizas.