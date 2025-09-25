Forestalia: otro mazazo para el Bierzo

Creado: Actualizado:

La tierra que un día fue sinónimo de prosperidad por sus minas de carbón vuelve a recibir un doloroso golpe. El ERE anunciado en Forestalia, en Cubillos del Sil, que amenaza con el despido de 47 trabajadores de la subcontrata Acciona Industrial, ya no es solo un susto efímero, sino un alarmante síntoma de la fragilidad económica que asola la comarca del Bierzo desde el cierre masivo de las explotaciones mineras. Aunque la Junta de Castilla y León y Forestalia han reaccionado con celeridad, anunciando que asumirán la gestión de la planta a través de la sociedad mixta con Somacyl para garantizar su continuidad y contratar directamente a los empleados necesarios, esta intervención paliativa no resuelve el problema de fondo, el mismo que se repite cada poco. Esta tierra no necesita rescates puntuales ni promesas vagas; requiere un plan integral de reindustrialización que atraiga inversiones sólidas, fomente industrias innovadoras y aproveche sus recursos naturales sin depender de subcontratas volátiles. ¿Dónde están los fondos europeos de transición justa? ¿Por qué no se han materializado en proyectos que generen empleo de calidad y duradero? No a un desierto económico y sí a una hoja de ruta clara y ambiciosa. El tiempo apremia para que esto no sea el próximo mazazo, aunque esperado.