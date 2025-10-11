Lluvia de millones con Torneros en barbecho

Creado: Actualizado:

Los planes de futuro del Gobierno siguen ignorando a León. Si hace unas semanas se conocía que el Aeropuerto de La Virgen del Camino no entraba en las previsiones millonarias de inversión que preparaba Aena, ahora el turno llega al sector ferroviario. Desde el Ministerio de Transportes se han diseñado unas líneas de actuación para sus talleres, con una partida global de mil millones de euros. Y para León, nada de nada. Algo que choca con ese proyecto que fue bandera del PSOE durante muchos años de oposición, como es Torneros, hasta que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa y acabó descarrilando. Para la provincia la plataforma multimodal y la recuperación de los servicios técnicos, que tantos empleos facilitaron durante décadas, siguen siendo un pilar irrenunciable.